"Люди-монстры": котят выбросили в мусорный контейнер [ Редактировать ]
В Киеве котят бросили в мусорный мешок и выбросили в контейнер. Об этом сообщает "ДТП Киев".
Котята начали пищать и их спасли. Сейчас им требуется кормящая кошка.
"Доброе утро. Нашли котят в мусорном мешке завязанном, только выбросили. Живые и чистые. Ещё глазки закрыты, видно только родились. Срочно нужна кормящая кошка", - написали в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела стрельба, а также в Днепре банда напала на женщину и ограбила заправку.
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