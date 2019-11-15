В Киеве котят выбросили в мусорку / Фото: yandex.net

В Киеве котят бросили в мусорный мешок и выбросили в контейнер. Об этом сообщает "ДТП Киев".

Котята начали пищать и их спасли. Сейчас им требуется кормящая кошка.

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"Доброе утро. Нашли котят в мусорном мешке завязанном, только выбросили. Живые и чистые. Ещё глазки закрыты, видно только родились. Срочно нужна кормящая кошка", - написали в сообщении.