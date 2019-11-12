В Киеве прогремела стрельба [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, в Киеве на улице Боровой произошла стрельба. В результате происшествия пострадал человек. его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, возле дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них осуществил несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.
В результате стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Полиция сейчас ищет стрелявшего. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Днепре банда напала на женщину и ограбила заправку, а также в Киеве жестоко расстреляли мужчину.
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