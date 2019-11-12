Во вторник, 12 ноября, в Днепре на улице Каштановой случилось происшествие. Так, несколько мужчин напали на сотрудницу АЗС. Угрожая ей, они забрали все деньги, которые были в кассе, и убежали, передает "Информатор".

По предварительной информации, трое мужчин забежали в будку, где в этот момент находилась сотрудница заправки, ударили ее по голове и забрали всю наличку. Убегая, они прихватили с собой и ее мобильный телефон, который лежал на столе.

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Серьезных травм 57-летняя женщина не получила. По неподтвержденной информации, злоумышленники забрали из кассы около 10 тысяч гривен. Правоохранителям предстоит установить место нахождения злоумышленников.

Ранее сообщалось, что под Киевом посреди улицы произошла стрельба.