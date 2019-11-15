СБУ задержала одного из ключевых лидеров ИГИЛ [ Редактировать ]
Службы безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержали под Киевом одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство".
С 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в "ИДИЛе "- заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани".
В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.
Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.
По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятив".
Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.
Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.
Ранее сообщалось о том, что американцы ликвидировали главаря ИГИЛ.
по теме
Зеленский уволил четырех замов главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей главы СБУ
Зеленский сменил первого заместителя главы СБУ
В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины
Зеленский назначил главу СБУ Крыма
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 ноября
Взрывы в Балаклее: местные власти обратились к жителям
В пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области, в районе военного склада с боеприпасами, прогремели мощные взрывы
Взрывы в Балаклее: Гончарук заявил о срочной проверке
В пятницу, 15 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук инициировал срочную проверку