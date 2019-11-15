Службы безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержали под Киевом одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство".

С 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в "ИДИЛе "- заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани".

В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Читайте также Появилось видео с места ликвидации лидера ИГИЛ

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.

По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятив".

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что американцы ликвидировали главаря ИГИЛ.