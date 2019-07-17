17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью боевики сбили пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17. С тех пор прошло 5 лет. СБУ опубликовала итоги расследования.

В Киеве, в здании Генпрокуратуры, создан и работает офис, в котором следователи СБУ в сотрудничестве с правоохранителями из других стран проводят расследования данного преступления. За пять лет следствия СБУ передала в международную следственную комиссию огромный массив доказательных материалов, которые позволяют воспроизвести обстоятельства совершения преступления и установить лиц, причастных к теракту.

В настоящее время следствием установлено:

точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СВУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) БУК была незаконно перемещена с территории России в Украину;

при осуществлении запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг" 777-200 9M-MRD и место старта данной ракеты;

время и маршрут, по которому СВУ ЗРК БУК была вывезена в Россию;

более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м с территории России на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и обратно в Россию, ее охраны и вывода на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

19 июня 2019 в Нидерландах состоялся совместный брифинг членов следственной комиссии, во время которого сообщено о привлечении к уголовной ответственности за совершение данного преступления четырех человек - трех граждан России (Гиркин И.В., Дубинский С .М., Пулатов А.Ю.) и одного гражданина Украины (Харченко Л.В.) и сообщено о передаче уголовного производства в отношении этих лиц в суд, который начнется 9 марта 2020 в Нидерландах.

Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования.

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