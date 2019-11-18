В Украине намерены запретить сигареты с различными вкусовыми добавками. Такое заявление сделала руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая во время заседания Верховной Рады заявила. Таким образом, власти хотят сократить количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10%, сообщает t.ks.ua.

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При этом уже разработан конкретный план действий, который будет предпринят уже в ближайшее время. Что он будет в себя включать:

Регламентацию электронных сигарет и новейших табачных изделий.

Полный запрет на рекламу табачных изделий в интернете.

Запрет на продажу сигарет с вкусовыми и ароматизированными добавками.

Увеличение предупреждений на упаковке.

Публичную отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции.

Также планируется повысить контроль продаж табачных изделий несовершеннолетним. Многие пункты продажи табачных изделий полностью игнорируют это правило. Хотя, за его нарушение есть ответственность.

Ранее мы министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал про проект по детенизации рынков сигарет и алкоголя.