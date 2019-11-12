Пьяные женщины угнали автобус ради сигарет [ Редактировать ]
В Венгрии пьяные женщины угнали автобус / Фото: petropavlivka.city
В Венгрии три женщины в алкогольном опьянении угнали автобус и поехали в соседний город Сегед. Об этом сообщает mukachevo.net.
Женщины выпили после работы и решили согреться в автобусе, который стоял на автовокзале. Они дальше продолжили пить и поехали кататься по городу. Но им показалось мало, и они поехали в соседний город по сигареты.
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Прокуратура Сегеда обвинила женщин в несанкционированном завладении транспортным средством.
Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала.
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