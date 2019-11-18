Ни для кого не секрет, что завтрак - самый важный прием пищи в течение всего дня. Он дает нам заряд бодрости, а то, что мы съедаем активно влияет на наш организм. Медики рассказывают, что неправильно подобранные продукты на завтрак могут очень навредить здоровью, более того, некоторые из них даже провоцируют онкологию.

Так, колбасные изделия повышают риск возникновения рака поджелудочной железы. Ученые провели исследование, в котором приняли участие более шести тысяч волонтеров.

Оказалось, что самые популярные мясные блюда на завтрак - сосиски, колбаса, бекон - могут стать причиной возникновения злокачественного новообразования поджелудочной железы.

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Медики отмечают, что потребление 50г бекона в день увеличивает риск возникновения рака поджелудочной на 19%.

Риск возникновения данного заболевания увеличивается при избыточной массе тела и наличии вредных привычек, например курения.

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