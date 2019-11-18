В городе Днепр неизвестный мужчина бьет в лицо женщин и убегает. Странные случаи были зафиксированы на Левом берегу. Об этом сообщает издание ДП.

Мужчина не грабит женщин. просто сильно бьет их. Предполагают, что это может быть психически больной человек.

"Что самое интересное, ничего не забрал и ударил прям на выходе из булочной, если б хотя бы на улице, я может быть хоть как-то отреагировала",- написала местная жительница Екатерина.

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Один случай нападения был зафиксирован в районе булочной на Ковалевской. Второй похожий инцидент случился в то время когда девушка выходила из троллейбуса. Рана была настолько серьезная, что потерпевшей пришлось накладывать швы.

Еще один случай нападения был вечером 7 ноября. Девушка, которая работает няней, около 21:00 вышла из квартиры клиентов. Через час она позвонила хозяйке и рассказала о том, что на нее напал неизвестный мужчина, который ударил ее кулаком по лицу, а потом сбежал. При этом обокрасть пострадавшую мужчина даже не пытался.

Ранее сообщалось, что подростки зверски расправились с прохожим, а также мужчина зарубил онкобольную жену.