Под Одессой подростки избили мужчину до смерти. Об этом сообщает Бессарабия-информ.

Один из парней ударил мужчину по голове, отчего тот упал на землю и потерял сознание. Пострадавший умер через сутки в больнице.

Читайте также Вяленая рыба "забрала" жизнь людей

"Лиц, которые были участниками события, установили. Сейчас принимаются меры по выяснению его обстоятельств и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали о том, что полиция жестоко поиздевалась над задержанным. А также, что под Одессой предотвратили экологическую катастрофу