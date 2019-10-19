Убили за замечание: подростки зверски расправились с прохожим [ Редактировать ]
Под Одессой подростки избили мужчину до смерти. Об этом сообщает Бессарабия-информ.
Один из парней ударил мужчину по голове, отчего тот упал на землю и потерял сознание. Пострадавший умер через сутки в больнице.
"Лиц, которые были участниками события, установили. Сейчас принимаются меры по выяснению его обстоятельств и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении полиции.
Ранее мы писали о том, что полиция жестоко поиздевалась над задержанным. А также, что под Одессой предотвратили экологическую катастрофу
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