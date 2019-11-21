55-летняя модель Эль Макферсон впечатлила яркими формами. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram новое фото на пляже.

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"Будучи австралийкой, я чувствую себя наиболее комфортно у моря. Люди часто спрашивают меня, что я делаю, чтобы оставаться в форме. Прежде всего, я употребляю комплекс мультивитаминов и минералов, поддерживающих красоту вплоть до ваших митохондрий", - поделилась модель.

Раньше сообщалось о том, что украинка создала платье весом в 60 кг. А также полуобнаженная Ратаковски поразила откровенным нарядом.