55-летняя модель похвасталась формами [ Редактировать ]
55-летняя модель Эль Макферсон впечатлила яркими формами. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram новое фото на пляже.
"Будучи австралийкой, я чувствую себя наиболее комфортно у моря. Люди часто спрашивают меня, что я делаю, чтобы оставаться в форме. Прежде всего, я употребляю комплекс мультивитаминов и минералов, поддерживающих красоту вплоть до ваших митохондрий", - поделилась модель.
Раньше сообщалось о том, что украинка создала платье весом в 60 кг. А также полуобнаженная Ратаковски поразила откровенным нарядом.
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