Украинский дизайнер Ирина Марчук создала самое дорогое платье и тяжелое платье в стране. Об этом сообщает "Корреспондент".

Известно, что стоимость платья составляет более 500 тысяч долларов, а вес - 60 кг.

Роскошный вечерний наряд в строгой секретности и под охраной шили около трех месяцев. Платье расшито бриллиантами в 109,35 карат, камнями Swarovski и золотом высшей пробы.

Такой шедевр попал в Национальный реестр "Книги рекордов Украины".

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