50-летняя модель похвасталась восхитительными формами (фото) [ Редактировать ]
Хелена Кристенсен / Фото: "тсн"
Датская 50-летняя экс-модель Хелена Кристенсен покорила пользователей сети формами. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в Instagram.
"Зависть к деревьям", - так подписала серию снимков модель.
На фото Кристенсен демонстрирует свою стройную фигуру в темно-зеленом раздельном купальнике. Манекенщица позирует в воде рядом с сухим деревом.
Раньше сообщалось о том, что украинка создала платье весом в 60 кг. А также полуобнаженная Ратаковски поразила откровенным нарядом.
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