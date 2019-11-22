Забавные лабрадоры впечатлили пользователей сети. В одной семье, где живут три взрослых лабрадора и небольшой пудель, случилась смешная ситуация. Соответствующее видео появилось в сети.

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Кто-то из четверых питомцев добрался до колбасы, которая предназначалась совсем не им. Хозяин увидел, что колбасу уже кто-то погрыз, усадил всех собак в ряд и у каждого принялся спрашивать, кто же из них решил полакомиться деликатесом.

Поначалу все четверо сидели молча и смотрели на него исподлобья, но когда мужчина начал по очереди подносить колбасу к каждому из лабрадоров, то они все по очереди начали показывать, что виновником является пудель.

Раньше сообщалось о том, что беззаботный кабан не на шутку разозлил львов. А также на популярном курорте в желудке акулы нашли руку туриста.