Во Франции на побережье Реюньон поймали акулу. В ее желудке нашли руку пропавшего без вести туриста, сообщает Daily Mail.

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Известно, что турист из Шотландии отдыхал в безопасной зоне острова и плавал с маской и с трубкой. В отпуск он приехал со своей женой в пятизвездочный отель отпраздновать ее 40-летие.

Женщина организовала поисково-спасательную операцию для мужа, а спустя несколько дней вблизи пляжа заметили тигровую акулу. Хищника поймали и обнаружили в ее желудке человеческую руку.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок спас мать от смерти.