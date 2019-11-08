На популярном курорте в желудке акулы нашли руку туриста (фото) [ Редактировать ]
Во Франции на побережье Реюньон поймали акулу. В ее желудке нашли руку пропавшего без вести туриста, сообщает Daily Mail.
Известно, что турист из Шотландии отдыхал в безопасной зоне острова и плавал с маской и с трубкой. В отпуск он приехал со своей женой в пятизвездочный отель отпраздновать ее 40-летие.
Женщина организовала поисково-спасательную операцию для мужа, а спустя несколько дней вблизи пляжа заметили тигровую акулу. Хищника поймали и обнаружили в ее желудке человеческую руку.
Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок спас мать от смерти.
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