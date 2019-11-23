В пятницу, 23 ноября, во Львове случился пожар в троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Сообщение о пожаре поступило в 19.19. В результате пожара огнем уничтожено троллейбус полностью. На пожаре никто не пострадал. Пожар произошел на остановке общественного транспорта", - сообщили в ГСЧС.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Киева загорелся хостел, а также под Ривне заживо сгорел пенсионер.