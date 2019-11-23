Во Львове на остановке вспыхнул троллейбус [ Редактировать ]
В пятницу, 23 ноября, во Львове случился пожар в троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"Сообщение о пожаре поступило в 19.19. В результате пожара огнем уничтожено троллейбус полностью. На пожаре никто не пострадал. Пожар произошел на остановке общественного транспорта", - сообщили в ГСЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в центре Киева загорелся хостел, а также под Ривне заживо сгорел пенсионер.
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