Курс доллара: аналитики дали шокирующий прогноз [ Редактировать ]
Курс доллара к гривне может продолжить снижение в случае положительного решения по новой программе сотрудничества Украины с МВФ. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.
"В случае положительного решения МВФ мы можем ожидать продолжение снижение курса доллара и преодоление отметки в 24 гривны за доллар", - сказал аналитик.
Пархоменко напомнил, что курс доллара к гривне сейчас находится на минимальных значениях за последние несколько лет.
"Укрепление гривны до таких значений стало возможным за счет последних аукционов Минфина, которые сформировали спрос на гривну. В тоже время, спрос за доллар на рынке значительной мере просел.
Если раньше основной спрос на доллар формировался за счет спроса со стороны "Нафтогаза", то сейчас за счет выхода на рынки капитала компания не нуждается в долларовой ликвидности, что позволило ей снизить спрос на доллар. Это и не дает возможности доллару расти в текущий момент", - считает аналитик.
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