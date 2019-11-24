"Мы действительно делаем": Зеленский рассказал о достижениях на Донбассе [ Редактировать ]
В воскресенье, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский показал, как преобразилась ситуация в Станице Луганской после отвода войск и восстановления моста. Об этом глава государства рассказывает в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - написал под публикацией президент.
В видео показан момент, когда 7 июля президент прибыл в Станицу после разведения сил в этом районе. Там, в общении с местными жителями он пообещал построить новый мост.
Ранее сообщалось, что Зеленский почтил память жертв Голодомора.
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