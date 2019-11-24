Повышенное давление - распространенное явление для людей в возрасте и не только. Однако, недавние исследования показали, что стакан свекольного сока может значительно снизить артериальное давление.

Исследователи из Бартса совместно с коллегами из Лондонской школы медицины и стоматологии изучали влияние свеклы на показатели артериального давления в течение многих лет. Доза сока свеклы в 250 мл способна быстро сократить высокие показатели артериального давления - в среднем на 10 мм ртутного столбика (мм рт.ст.).

Ученые объясняют это тем, что нитраты, содержащиеся в свекле, расширяют кровеносные сосуды.

"Мы были удивлены тем, как мало нитратов требуется, чтобы получить столь существенный эффект. Нитраты находятся, естественно, в почве, где они поглощаются через корни корнеплодов и сохраняются в овощах.

Мы надеемся, что увеличение потребления овощей с высоким содержанием нитратов - это прежде всего зеленые листовые овощи или свекла - станет доступным методом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - резюмировали ученые.

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