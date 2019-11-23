Как распознать сахарный диабет: главные симптомы [ Редактировать ]
Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире: по официальной статистике от него страдает около 6% населения Земли. Однако раннее выявление диабета позволяет существенно увеличить продолжительность жизни больных и предотвратить развитие многих осложнений.
Врачи назвали главные симптомы, которые помогут распознать диабет.
Симптомы сахарного диабета 1 типа
- Быстрая потеря веса;
- Чувство постоянной усталости;
- Сонливость;
- Жажда;
- Частые позывы к мочеиспусканию.
Симптомы сахарного диабета 2 типа
- Сухость во рту и жажда;
- Снижение веса;
- Обильное мочеиспускание;
- Постоянная усталость, сонливость, чувство слабости, раздражительность;
- Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей;
- Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит;
- Тошнота, иногда - рвота.
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