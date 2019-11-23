Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире: по официальной статистике от него страдает около 6% населения Земли. Однако раннее выявление диабета позволяет существенно увеличить продолжительность жизни больных и предотвратить развитие многих осложнений.

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Врачи назвали главные симптомы, которые помогут распознать диабет.

Симптомы сахарного диабета 1 типа

Быстрая потеря веса;

Чувство постоянной усталости;

Сонливость;

Жажда;

Частые позывы к мочеиспусканию.

Симптомы сахарного диабета 2 типа

Сухость во рту и жажда;

Снижение веса;

Обильное мочеиспускание;

Постоянная усталость, сонливость, чувство слабости, раздражительность;

Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей;

Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит;

Тошнота, иногда - рвота.

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