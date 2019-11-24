Почему женщинам нужно есть чернослив [ Редактировать ]
Сухофрукты - весьма полезные лакомства, которые оказывают положительное влияние на организм. Одним из таких есть чернослив. В нем содержатся фосфор, калий, магний, натрий и другие вещества, которые способны повысить прочность скелета у женщин.
Именно по этому, по словам медиков, представительницам прекрасного пола следует включить продукт в свой рацион
Американские исследователи установили, что регулярное употребление в пищу этого сухофрукта помогает снизить риск развития остеопороза - вымывания из костей минеральных веществ, приводящее к их хрупкости.
В рамках эксперимента ученые наблюдали две группы подопытных женщин. Одни каждый день употребляли в пищу чернослив, а другие - сушеные яблоки. В результате у первой группы наблюдалась более высокая прочность костей.
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