Почему нельзя передавать вещи через порог / Фото: yandex.net

Существует множество примет связанных с порогом в доме. Многие знают, что нельзя передавать через порог вещи. Так в чем же заключается это суеверие.

Если вы передаете вещь через порог, вы автоматически отдаете этому человеку свое счастье и удачу. Народные приметы гласят, что раньше возле порога закапывали умерших людей, еще в языческие времена. Поэтому, многие до сих пор боятся передавать вещи через порог.

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Также, считается, если вы передаете что-либо через порог, то таким образом тревожит души умерших. Нарушив это правило, человек обрекает себя на несчастья.

Если вам передали вещь через порог, необходимо обязательно избавиться от этой вещи. Она принесет вам неудачу.

Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.