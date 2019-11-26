В Черкасской области на автодороге "Киев - Одесса" под Уманем случилось страшное ДТП. Так, авария с участием 11 транспортных средств случилась из-за гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что столкнулись 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал.

"В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей", - рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что в Днепре Jac устроил кровавое ДТП, а также под Полтавой водитель сгорел в авто.