С возрастом многие люди начинают жаловаться на память. Группа ученый провела ряд исследований и выяснила, почему начинает резко стареть память.

Так, по мере старения человеческого тела крупные артерии становятся более жесткими и теряют значительную часть своей способности поглощать пульсацию, возникающую при выбросе крови.

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Непогашенная пульсация передается в меньшие кровеносные сосуды, а затем по цепочке в капилляры - в частности, капилляры мозга.

В стареющем организме эта пульсация может быть настолько сильной, что повреждает клетки капилляров. Как следствие, ухудшается мозговое кровоснабжение.

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