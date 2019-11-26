В холодное время года на рынке нету того изобилия свежих фруктов. По этой причине многие люди предпочитают выбирать консервированные фрукты, как аналог свежим. Медики рассказали, можно ли есть такой продукт и насколько он полезен.

Так, консервированные фрукты, конечно же, уступают свежим фруктам в содержании полезных веществ, так в них еще и добавлено достаточно большое количество сахара.

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Также обработка, предшествующая консервированию, и последующее нахождение в консервированном виде еще больше уменьшает содержание таких веществ. В них существенно меньше клетчатки, витаминов и минералов. Ведь только очистка приводит к потере витамина С не менее, чем в два раза. Также следует понимать, что свою роль играет и окисление от металла банки.

Не стоит совсем отказываться от употребления консервированных фруктов. Лучше уж съесть их, чем, например, жирный и калорийный торт. А вот при выборе варенья или таких фруктов, следовало бы выбрать именно варенье, поскольку его сразу много съесть все же сложнее, чем, допустим, консервированные персики или клубнику.

Поэтому, консервированные фрукты вполне могут входить в рацион, но не стоит этим злоупотреблять. При этом нужно понимать, что заменить свежие фрукты они все же никак не смогут.

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