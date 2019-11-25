Нередко мы ощущаем усталость после тяжелого рабочего дня, бессонной ночи и мечтаем поскорее уснуть. Однако, не всегда наши планы совпадают с нашими желаниями. Медики рассказали, как с помощью питания быстро восстановить свои силы.

Зеленый чай

Чашечка горячего напитка поможет как минимум по 2 причинам: кофеин и L-теанин. Нет никаких сомнений, что эти вещества помогают сосредоточиться, повышают бдительность и улучшают способность к концентрации внимания. Причем считается, что добавление жирного молока в зеленый чай усиливает эффект.

Авокадо

Работа каждого органа нашего организма напрямую зависит от хорошего кровоснабжения. В улучшении кровообращения нам помогут жирные кислоты авокадо, повышающие эластичность сосудов и снижающие уровень холестерина в крови.

Орехи

Когда вашему мозгу срочно нужна подзарядка, горсть орешков станет отличным перекусом для института и работы. Практически любые орехи и семечки являются прекрасными источниками витамина Е - антиоксиданта, замедляют возрастное снижение когнитивных функций.

Жирные сорта рыбы

Было установлено, что люди, страдающие от недостатка омега-3, часто жалуются на плохую память, неспособность концентрировать внимание, перепады настроения, депрессию и усталость. Чтобы устранить эти симптомы, включайте в свой рацион не менее 3 раз в неделю форель, лосось, скумбрию, сельдь и другие жирные сорта рыбы.

Горький шоколад

В случае будущей активной умственной деятельности - всегда держите под рукой пару кубиков горького шоколада с содержанием какао выше 70%. Во-первых, он содержит небольшое количество кофеина, который помогает стимулировать активность мозга.

Во-вторых, горький шоколад содержит магний, который снимает стресс и повышает настроение.

Семена льна

В этих семенах содержится рекордное для растительного продукта количество омега-3 жирных кислот, магния, витаминов группы B и клетчатки. Все вместе эти соединения питают мозг и улучшают концентрацию. Не забывайте, лучше их есть в перемолотом виде в качестве дополнения к салату, супу, йогурта или полосе.

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