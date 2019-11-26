В среду, 27 ноября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец. Этот период будет благоприятным для многих знаков зодиака. Этот день будет сулить успех и удачу, но крайне важно прикладывать к этому максимум усилий.

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Кроме того, в этот день рекомендуется строить планы и приступать к новым проектам. Нужно внимательно разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными с предыдущего лунного месяца.

Среда благоприятна для заключения договоров, союзов, для общения людей.

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