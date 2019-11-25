В Киеве нашли труп без одежды [ Редактировать ]
Фото: полиция Украины
В понедельник, 25 ноября, в Киеве жители нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
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Известно, что труп обнаружили по адресу ул. Ильенко, 71. Мужчина лежал около подъезда в одних трусах без признаков жизни.
"Довольно странно - говорят, что умер от переохлаждения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Нивках нашли труп мужчины.
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