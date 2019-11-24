В Сумах зверски убили риелтора [ Редактировать ]
В Сумах случилось жуткое происшествие. Известно, что убит мужчина, который занимался продажей недвижимости. Об этом сообщает "УНН".
Труп 46-летнего мужчины обнаружили в помещении, которое он арендовал под офис. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в живот.
Вещи в помещении разбросаны, заметны следы борьбы.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 115 УК (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что в Киеве на Нивках нашли труп мужчины, а также мужчина убил бездомную за шесть гривен.
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