В Киеве начали устанавливать главную елку страны [ Редактировать ]
В Киеве начали монтировать подставку для главной елки страны. Об этом сообщает "Информатор".
Рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях с 14 декабря.
В этом году будет не обычная елка, а "наборная" елка из нескольких сотен небольших деревьев. На Софийской площади появились конструкции для сцены.
Открытие праздничных городков ожидается 14 декабря, а торжественное открытие главной елки страны - 19 декабря.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели жесткий запрет на празднование.
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