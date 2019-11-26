Парень в третий раз сменил имя и фамилию (фото) [ Редактировать ]
Парень из Челябинска сменил фамилию на "Призыва Нет". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что парень не в первый раз меняет ФИО.
"Тот самый гений, переименовавшийся год назад в Пельменя Кондольского. Тогда Роман (так его когда-то звали) желал выиграть 200 кило пельменей. И сделал этот странный шаг. В новом году сменил имя на Билет, а фамилию на фразу про призыв. Но тут тоже не гражданская позиция, а, скорее всего, просто реклама", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что мужчина красил постройки и получил в колено стрелу. А также парень посмотрел телевизор с матерью и умер.
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