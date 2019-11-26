В США мужчина вышел во двор красить постройки. В определенный момент он почувствовал сильную боль, посмотрел вниз и увидел, что из ноги торчит стрела, сообщает WFLD.

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Пострадавшего экстренно госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. Его сосед, 25-летний Даниэль Сморчевски признался, что во время инцидента стрелял из лука по мишени в виде оленя, которая стоит у него во дворе.

Одна из стрел пролетела мимо и попала в соседа.

Ранее сообщалось, что парень посмотрел телевизор с матерью и умер.