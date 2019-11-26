Мужчина красил постройки и получил в колено стрелу [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В США мужчина вышел во двор красить постройки. В определенный момент он почувствовал сильную боль, посмотрел вниз и увидел, что из ноги торчит стрела, сообщает WFLD.
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Пострадавшего экстренно госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. Его сосед, 25-летний Даниэль Сморчевски признался, что во время инцидента стрелял из лука по мишени в виде оленя, которая стоит у него во дворе.
Одна из стрел пролетела мимо и попала в соседа.
Ранее сообщалось, что парень посмотрел телевизор с матерью и умер.
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