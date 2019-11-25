Парень посмотрел телевизор с матерью и умер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Англичанин Барри Кэмерон Четвелл отучился полгода в колледже и бросил его ради тусовок и работы в McDonald's. Юноша съехал от матери к тете и начал употреблять кокаин и антидепрессант Ксанакс.

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Четвелл приехал к матери с бутылками вина и пива. Всю ночь они смотрели телевизор и пили. Парень уснул на в прихожей. Мать утром нашла сына в прихожей с синей кожей.

Врачи скорой помощи констатировали остановку сердца, но смогли запустить его заново. Четвелл скончался в реанимации от аспирационной пневмонии с алкогольной интоксикацией.

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