Парень посмотрел телевизор с матерью и умер [ Редактировать ]
Парень посмотрел телевизор с матерью и умер. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Англичанин Барри Кэмерон Четвелл отучился полгода в колледже и бросил его ради тусовок и работы в McDonald's. Юноша съехал от матери к тете и начал употреблять кокаин и антидепрессант Ксанакс.
Четвелл приехал к матери с бутылками вина и пива. Всю ночь они смотрели телевизор и пили. Парень уснул на в прихожей. Мать утром нашла сына в прихожей с синей кожей.
Врачи скорой помощи констатировали остановку сердца, но смогли запустить его заново. Четвелл скончался в реанимации от аспирационной пневмонии с алкогольной интоксикацией.
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