Елена Зеленская восхитила нарядом в Эстонии [ Редактировать ]
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отправилась с визитом в Эстонию. Первая леди восхитила поклонников своим нарядом.
"Сегодня с официальным визитом в Эстонии. Кроме запланированных протокольных мероприятий, намерена посетить роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы и ознакомиться с особенностями ухода за роженицами и новорожденными", - сообщила Елена в своем Instagram.
Елена была одета в широкие белые брюки со стрелками, горчичного цвета блуза с бантом на шее, длинными манжетами и рукавами-фонариками, а также длинное пальто молочного оттенка. Волосы первой леди заплели в одну из причесок, ставшей уже ее фирменной - свободный колосок.
Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская объявила о запуске онлайн анкетирования для школьников и их родителей. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.
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