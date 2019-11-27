Рябошапка уволил скандального прокурора [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратры.
Приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября. Как известно, Кулик не явился на переаттестацию прокуроров.
За сохранение Кулика в Генпрокуратуре боролся до последнего Игорь Коломойский, которому Кулик оказал множество услуг.
Раньше сообщалось о том, что прокуратура сообщила о подозрении Садовому. А также Рябошапка вручил подозрение Дубневичу.
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