Прокуратура сообщила о подозрении Садовому [ Редактировать ]
Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сам мэр сообщил в Facebook.
"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн гривен. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк", - сказал Садовой.
По информации СМИ, землю Садовой выдал в области, а парк должен быть в городе.
Раньше сообщалось о том, что Рябошапка вручил подозрение Дубневичу. А также Грымчаку изменили подозрение.
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