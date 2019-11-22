Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о том, что серия обысков в Одессе была связана с тремя уголовными производствами.

Известно, что уголовные дела связаны с хищением денег чиновниками городского совета, коррупцией в Администрации морских портов и вымогательством денег и земли в курортном поселке Затока.

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"Чиновники, которые связаны с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности государственного предприятия сумму примерно на 54 миллионов гривен... Третья ситуация... связана с вымогательством денег у одного из чиновников Затоковской поселкового совета. А также эта ситуация была связана с требованием выделения земли лицам, которые не имели на это права. К сожалению, в этой ситуации, к вымогательству был причастен один из прокуроров Генеральной прокуратуры", - сказал генпрокурор.

Рябошапка отметил, что присвоение денег в Администрации морских портов происходило через договоры на поставку"определенной продукции, которая так и не была поставлена.

Раньше сообщалось о том, что прокуратура сообщила о подозрении Садовому. А также Рябошапка вручил подозрение Дубневичу.