В холодное время года все чаще люди начинают болеть. Бежать в аптеку по первому чиху - тоже не вариант. Эксперты рассказали, как можно быстро избавиться от насморка с помощью правильно подобранного рациона питания.

Зеленый чай. Питье зеленого чая может значительно облегчить насморк. Он обеспечивает организм флавоноидами - веществами с выраженным антиоксидантным, то есть противовоспалительным действием. Это может помочь в укреплении иммунной системы.

Продукты, богатые витамином С. Финские ученые из Университета Хельсинки пришли к заключению, что витамин С действительно способен сократить период простуды. У людей, которые получали по 8 граммов аскорбиновой кислоты, длительность болезни и все ее симптомов, включая насморк, сократилась на 19%.

Мед. Они обладает антибактериальным действием, что помогает при многих заболеваниях. Чтобы быстрее избавиться от насморка, например, возникшего при синусите, употребляйте мед вместе с теплым молоком или теплой водой.



Черника. Ее ягоды входят в число продуктов, высоконасыщенных наиболее активными антиоксидантами. Употребление черники эффективно стимулирует работу иммунной системы, что ускоряет выздоровление.

Чеснок и лук. Оба обладают антибактериальными свойствами, которые борются с гриппоподобными симптомами. Иногда прервать насморк удается, если в первый день, когда еще нет отека слизистой, вдыхать фитонциды лука или чеснока.

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