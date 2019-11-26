Кому категорически запрещено есть свеклу [ Редактировать ]
Свекла / Фото: womanel.com
Свекла очень популярный и полезный продукт. Но злоупотреблять свеклой не рекомендуется, поскольку будет расстройство желудка.
Кому нельзя есть свеклу?
- Людям с низким давлением
- При сахарном диабете и избыточном весе
- Проблемы с почками тоже служат причиной вычеркнуть свеклу из своего рациона. В свекле содержится вещества, приводящие к образованию камней в почках.
- При частых расстройствах кишечника
- Свежий сок опасен даже для здорового желудка. Его нужно разбавить водой примерно на половину.
- При заболеваниях желудка
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