Бессонница мучает множество людей. Некоторые из них принимают препараты от проблемы засыпания. Однако, медики не рекомендуют сразу же бежать в аптеку, можно попытаться восстановить свой сон более щадящими методами. Эксперты рассказали, какие напитки помогут быстро уснуть.

Вишневый сок. Высокое содержание триптофана в вишне является одной из причин, по которым эти фрукты помогают с засыпанием. Триптофан является аминокислотой - предшественником гормона мелатонина, который помогает организму регулировать процессы сна и пробуждения.

Ромашковый чай. Чай из ромашки употреблялся веками. Он имеет множество преимуществ для здоровья, в их числе облегчение симптомов простуды, уменьшение воспаления и улучшение здоровья кожи. Ромашковый чай заваривается из цветков растения в горячей воде.

Чай с валерианой. Корень растения валерианы также издавна используется в качестве лекарственного растения, способствующего быстрому засыпанию и помогающего от бессонницы. Особенно эффективно валериана улучшает качество сна у женщин в период менопаузы.

Теплое молоко. Молоко содержит триптофан, благодаря которому в организме естественным образом увеличивается выработка серотонина - нейротрансмиттера, известного своим свойством вызывать у человека ощущение расслабленности и эмоционального благополучия.

"Золотое" молоко. В этом напитке используется не только снотворный потенциал теплого молока, но и полезные свойства куркумы. Чтобы сделать "золотое" молоко, нужно смешать полчашки (118 мл) приятно горячего молока, одну чайную ложку куркумы, маленький кусочек имбиря и одну чайную ложку меда.

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