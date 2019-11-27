Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из России. Об этом он сказал после заседания Кабинета министров.

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в России", - заявил Гончарук.

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При этом Гончарук назвал переговоры по прямым поставкам газа из России сдачей интересов страны.

"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - заявил он.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин назначили уполномоченного по защите госязыка. А также Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации.