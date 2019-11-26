Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Таллинне.

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"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник - ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в США. А также Зеленский охарактеризовал отношения с Россией.