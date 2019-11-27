Украинская сторона выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", которые были достигнуты в октябре 2016 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, завершилось разведение в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской; в последней восстановили мост возле КПВВ; также решены вопросы водоснабжения оккупированной части Луганской области.

"Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое", - отметила Олифер.

Кроме того, особенно острой остается проблема освобождения заложников.

Раньше сообщалось о том, что секретарь СНБО рассказал о "нормандском формате".