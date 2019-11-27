"Нормандская встреча": Украина выполнила все условия [ Редактировать ]
Украинская сторона выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", которые были достигнуты в октябре 2016 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам, завершилось разведение в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской; в последней восстановили мост возле КПВВ; также решены вопросы водоснабжения оккупированной части Луганской области.
"Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое", - отметила Олифер.
Кроме того, особенно острой остается проблема освобождения заложников.
Раньше сообщалось о том, что секретарь СНБО рассказал о "нормандском формате".
по теме
"Крестного отца контрабанды" задержали
Альперин пришел на допрос в САП, где был задержан
Кто стал лицом "государства в смартфоне" (фото)
Министерство цифровой трансформации избрало лицо "государства в смартфоне"
У Путина заявили о личной встрече с Зеленским
Помощник Путина заявил о встрече "тет-а-тет" с Зеленским
Секретарь СНБО рассказал о "нормандском формате"
Данилов встретился с послом Франции
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Зеленскому подарили электровелосипед