Секретарь СНБО рассказал о "нормандском формате" [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с послом Франции Этьеном де Понсеном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы высоко ценим усилия президента Эммануэля Макрона по организации Нормандского саммита 9 декабря", - сказал секретарь СНБО.
По его словам, Украина приложила все усилия к успешному проведению этой встречи.
"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в Нормандской формате состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров", - подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что Владимир Зеленский считает важным во время встречи в Нормандском формате достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.
В свою очередь Этьен де Понсен подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский вывел Бухарева из СНБО. А также Сергей Сивохо рассказал, чем будет заниматься в СНБО.
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