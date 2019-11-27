"Я хочу четкого понимания": Зеленский высказался о "нормандском формате" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением во время брифинга с журналистами в Литве.
Глава государства заявил, что хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.
"Я хочу четкого понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну", - сказал Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в США. А также Зеленский охарактеризовал отношения с Россией.
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