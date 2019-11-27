Приметы на 28 ноября: что запрещено делать [ Редактировать ]
Приметы / Фото: Zakon.kz
Православные всего мира вспоминают 28 ноября Гурия, Самона и Авиа - святых, мучеников и исповедников. Жили они приблизительно в III-IV веках. Прославились своей твердой верой в Христа.
Читайте также Рождественский пост: когда и что нужно есть
В этот день категорически запрещено есть рыбу и масло.
Приметы на 28 ноября:
- Если дует сильный ветер, зиму ждут теплую.
- За окном тепло и идет дождь или мокрый снег - весна будет холодной и ненастной.
- Съесть на завтрак кактус - к успеху в делах.
Читайте также православный календарь на ноябрь 2019. А также, что запрещено в день Казанской иконы Божьей матери.
по теме
Prev Next
26 ноября 2019 07:43
Приметы на 26 ноября: что нельзя делать на Иоанна Златоуста
26 ноября утром крестьяне шли в церковь и молились Иоанну Златоусту
15 ноября 2019 09:20
Приметы на 15 ноября: что категорически запрещено
Православные вспоминают мучеников Акиндина и Пигасия
07 ноября 2019 07:40
Приметы на 7 ноября: что категорически запрещено
7 ноября вспоминают праведную Тавифы
27 ноября 2019 17:50
Почему нельзя хранить разбитую посуду: приметы и суеверия
В древние времена считалось, что примет и различных суеверий необходимо придерживаться
27 ноября 2019 07:26
Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в начало Рождественского поста
27 ноября начинается Рождественский пост