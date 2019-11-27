Православные всего мира вспоминают 28 ноября Гурия, Самона и Авиа - святых, мучеников и исповедников. Жили они приблизительно в III-IV веках. Прославились своей твердой верой в Христа.

Читайте также Рождественский пост: когда и что нужно есть

В этот день категорически запрещено есть рыбу и масло.

Приметы на 28 ноября: