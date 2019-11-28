Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какая ягода не только самая полезная, но еще и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает news-medical.net.

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Так, самой полезной оказалась черника, плоды которой богаты полифенолами и антоцианами. Эта ягода препятствует образованию холестериновых бляшек, подавляет воспалительные процессы в организме и способствует снижению риска воспаления миокарда.

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