Какая ягода самая полезная [ Редактировать ]
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какая ягода не только самая полезная, но еще и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает news-medical.net.
Так, самой полезной оказалась черника, плоды которой богаты полифенолами и антоцианами. Эта ягода препятствует образованию холестериновых бляшек, подавляет воспалительные процессы в организме и способствует снижению риска воспаления миокарда.
Также мы писали о том, какой завтрак обеспечит бодрость на весь день.
по теме
Кому нужно есть авокадо
В состав авокадо входят калий, фосфор, магний, железо и аминокислоты
Гайморит: причины и симптомы
Гайморит - опасное заболевание, которое может появиться как у детей, так и взрослых
Чем опасны соевые продукты
Ученые обнаружили в сое высокий уровень фитоэстрогенов
Как распознать сахарный диабет: главные симптомы
Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире
Как распознать рак: ТОП-3 главных симптомов
Врачи утверждают, что около четверти населения угрожает рак