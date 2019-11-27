Грибы - источник полезных веществ и минералов. Медики рассказали, что некоторые грибы могут укрепить иммунную систему. Экстракт грибов рейши, шиитаке и мейтаке повышает реакцию белых кровяных клеток.

Исследование показало, что грибы могут укрепить иммунную систему. Ученые обнаружили, что экстракт рейши, шиитаке и мейтаке повышает реакцию белых кровяных клеток. Эти три разновидности грибов имеют самый высокий уровень бета-глюканов - углеводов, которые обнаруживаются в стенках клеток грибков.

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Исследования показывают, что бета-глюканы могут снижать уровень холестерина в крови, тем самым сокращая риск сердечно-сосудистых болезней. Есть также доказательства и того, что эти углеводы регулируют уровень сахара в крови и стимулируют иммунную систему. В ходе нынешнего исследования экстракт из трех грибов был проверен на белых клетках человека в лаборатории.

Данное сочетание стимулирует макрофаги - разновидность белых кровяных клеток, которые определяют и уничтожают бактерии и другие вредные организмы. Макрофаги отправляют сигналы к клеткам, осуществляющим целый ряд функций, включая уничтожение бактерий.

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