"Скромность украшает человека" - так говорили когда-то. Однако, насколько актуально это выражение сейчас? Ведь с помощью упорства и целеустремленности можно достичь успеха, а вот лишняя скромность может оставить вас в тени. Астрологи рассказали, какой знак зодиака привык к чувству стеснения.

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Итак, на первом месте оказались Весы. Представители этого знака зодиака всегда неловко себя чувствуют в непривычных для них ситуациях, новой компании. По своей сути Весы чаще всего интроверты. У них не много друзей и еще меньше те, с кем они могут поделиться сокровенным.

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