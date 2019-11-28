Евросоюз не может защитить Европу без НАТО - Столтенберг [ Редактировать ]
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет защитить страны Европы без помощи НАТО. Об этом он заявил во время на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы.
"Мы делаем это ежедневно, и это такие вопросы, как борьба с терроризмом, как поступать в отношении более напористой России, в связи с подъемом Китая", - заявил Столтенберг.
По его мнению, Евросоюз не может защитить Европу самостоятельно, так как единство в ЕС не сможет заменить единство в НАТО.
"Сильное НАТО и сильный Европейский союз - это две стороны одной медали. И то, и другое необходимо для сохранения свободы и процветания Европы", - добавил Столтенберг.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине.
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